باشاآغا إستمع خلال الجولة بحسب المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق إلى شروح وافيه من مسؤولي المؤسسات الأمنية التي قام بزيارتها.

ورافق باشاآغا في زيارته كل من وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن ووزير الداخلية السابق العميد عبدالسلام عاشور ومدير مديرية أمن الزاوية وعضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية وعدد من رؤساء المصالح والأجهزة والإدارات بالوزارة.

يُشار إلى أن وزير الداخلية والوفد المرافق له قد وصل مدينة الزاوية للمشاركة في فعاليات الملتقي الأول لرؤساء أقسام المرور والتراخيص بمديريات الأمن على مستوي ليبيا تحت شعار “معاً من أجل إيقاف نزيف الدم على الطرقات العامة” والذي يشرف عليه وينظمه قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن الزاوية.

هذا وتأتي هذه الزيارة في ظل إستمرار سيطرة المطلوب من مكتب النائب العام آمر وحدة إسناد الزاوية محمد كشلاف الملقب بـ”القصب” على أهم مرفق في المدينة المتمثل في مصفاة الزاوية ، وتؤكد مصادر في المدينة إستمرار الاخير في تهريب المحروقات والاستحواذ على إنتاج المصفاة من زيوت السيارات دون إتخاذ إجراءات في حقه من قبل وزارة الداخلية .