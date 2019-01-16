ليبيا – قام مكتب المفرقعات بهيئة السلامة الوطنية فرع الجبل الغربي وسرية الهندسة العسكرية التابعة للحرس الرئاسي وفريق (3F) لمنظمة حقول حرة أمس الثلاثاء بالتخلص من كمية كبيرة من مخلفات الحرب التي تشكل خطر كبير على حياة المواطنين.

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داخلية الوفاق أشارت بحسب مكتبها الإعلامي إلى أن العملية تمت بالتعاون مع مديرية أمن غريان والدفاع المدني فرع الرابطة والإسعاف السريع غريان.

ونوّهت وزارة الداخلية المواطنين المسارعة بالتبليغ في حالة وجود أي أجسام غريبة من أسلحة وذخائر أو ما شابه وعدم الإقتراب منها أو لمسها وتبليغ هيئة السلامة الوطنية بوزارة الداخلية.