ليبيا – سلمت وزارة داخلية الوفاق اليوم الأربعاء مقر شؤون الإمداد التابع لها ومقر قسم البحث الجنائي إلى مديرية أمن الجفارة.

وزارة الداخلية أكدت بحسب مكتبها الإعلامي أن عملية التسليم جاءت بناءً على تعليمات صادرة من وزير الداخلية فتحي باشآغا ،مشيرةً إلى أن مراسم التسليم جرت بحضور مدير أمن الجفارة العميد عبدالناصر إلطيف ورئيس مكتب شؤون الإمداد وعضو المجلس البلدي السواني وعدد من الضباط وضباط الصف بالوزارة.

وثمنت الوزارة كافة المجهودات التي من شأنها نشر الأمن والإستقرار في كافة ربوع ليبيا.

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