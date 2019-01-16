ليبيا – تمكنت الكتيبة 86 حرس حدود والمنشآت والأهداف الحيوية من ضبط كمية من مخدر الحشيش قادمة نحو ليبيا من الحدود المشتركة مع تونس والجزائر .

وقال مدير أمن منطقة سيناون رمضان الشريف لمراسل المرصد أن الكتيبة تمكنت من ضبط الكمية قرب هذه المنطقة القريبة من المثلث الحدودي بين ليبيا وتونس والجزائر وتقدر كمينها بـ 2.25 قنطار من الحشيش أي مايعادل 359.5 كجم.

وأكد بأن عناصر الكتيبة طاردت سيارة صحراوية مشبوهة كانت قادمة من الحدود التونسية نحو ليبيا وأثناء المطاردة على الكثبان الرملية سقطت منها هذه الكمية المضبوطة .

وأضاف بأن السيارة وبعد المطاردة لاذت بالفرار إلى داخل الأراضي التونسية مجدداً الأمر الذي أضطر عناصر الكتيبة لوقف المطاردة فيما جرى تحويل الكمية المضبوطة إلى سيناون على أن يتم إعدامها بموجب قرار من النيابة .

وهذه ليست المرة التي تتمكن فيها القوات المختلفة العاملة فى المنطقة من ضبط مخدرات وأسلحة وعربات مهربة من وإلى ليبيا وتونس والجزائر حيث تمكنت خلال الفترة الماضية قوة تابعة للمنطقة العسكرية الغربية / قيادة عامة من ضبط تشكيل ليبي – جزائري يمتهن تهريب السيارات بين البلدين .

المرصد – خاص