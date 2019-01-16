عمان – أكد مصدران أمميان لـ”رويترز” بدأ اجتماع بين ممثلين عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة “أنصار الله” (الحوثيين) بخصوص تبادل الأسرى والمعتقلين في العاصمة الأردنية عمّان.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت حنان البدوي، المتحدثة باسم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الأربعاء، أن وفدي الطرفين وصلا عمّان لعقد “اجتماع تقني” تحت رعاية الأمم المتحدة سيستغرق يومين، وذلك بحضور ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حشي وكلبة “لأشوستد برس”.

وأكدت الحكومة الأردنية أنها تقف بكل إمكانياتها لحل الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي دبلوماسي بين جميع الأطراف يفضي إلى التخفيف من حدة الصراع المسلح، وفتح ممرات إنسانية لملايين اليمنيين الذين يعانون من أوضاع صحية صعبة.

وأعلن رئيس “اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى” التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى، في وقت سابق أن فريقا من اللجنة يترأسه شخصيا سيعقد لقاءات مباشرة مع ممثلين عن الحكومة اليمنية برعاية الأمم المتحدة، وذلك في محاولة لحلحلة الإشكالات والعوائق التي تحول دون تنفيذ بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.

هذا ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بريطاني، يقترح نشر نحو 75 مراقبا دوليا في مدينة الحديدة الساحلية اليمنية لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار.

وفي ديسمبر الماضي، جرت في ضواحي العاصمة السويدية ستوكهولم، مباحثات يمنية اتفق خلالها طرفا النزاع على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية التي تدور حولها معارك شرسة بين الجانبين منذ 6 أشهر.

المصدر: RT + وكالات