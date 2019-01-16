أسبانيا – استقر نادي برشلونة على المهاجم الذي سيتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق.

وبحسب إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية، فإن برشلونة يسعى لضم الصربي لوكا جوفيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، في الصيف المقبل.

وأشارت الإذاعة إلى أن البارسا سيجري مفاوضات مع النادي الألماني، من أجل التعاقد مع صاحب الـ21 عاما، والمعار من بنفيكا البرتغالي.

وتألق اللاعب الشاب مع النادي الألماني بشكل لافت، الأمر الذي دفع الأخير للتفكير في تفعيل خيار الشراء مقابل 12 مليون يورو.

وكشفت الإذاعة أن برشلونة سيتعين عليه دفع 35 مليون يورو على الأقل، من أجل الظفر بخدمات المهاجم الذي سجل 12 هدفًا في الدوري الألماني هذا الموسم، حتى الآن.

ويعد المدير العام لبرشلونة، بيب سيجورا، أكبر المؤيدين للصفقة، إذ يرى أن الصربي سيكون مهاجمًا بارزًا في صفوف الفريق الكتالوني مستقبلًا.

يشار إلى أن برشلونة يبحث عن مهاجم لضمه إلى الفريق هذا الشتاء، على سبيل الإعارة، لتعويض رحيل منير الحدادي إلى إشبيلية.

المصدر : كووورة