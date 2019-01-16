ليبيا – أكدت بلدية ترهونة في بيان لها اليوم الاربعاء بأنها تتعرض لإعتداءات وعملية تضليل إعلامي ، مبينة بأن الهدنة المتفق عليها مع البعثة الاممية والمجلس الرئاسي قد تم خرقها .

وحملت البلدية في بيانها من وصفتهم بـ”الطرف الاخر” مسؤولية خرق الهدنة ، كاشفةً على اتخاذها إجراءات للحفاظ على أمن مواطنيها بالاتفاق، مع الاجهزة الامنية والادارات الخدمية والمجلس الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.

وقررت الجهات المذكورة أعلاه وقف العمل داخل المؤسسات التعليمة وكل الادارات الخدمية داخل المدينة باستثناء المرافق الصحية.

كما أعلنت بلدية ترهونة حظر التجوال داخل البلدية على مدار 24 ساعة ، مطالبةً جميع الاهالي والادارات والمؤسسات التعليمة التقيد بما جاء في هذا الاعلان الى حين اشعار آخر .