الكويت – ذكرت وكالة “كونا” الكويتية الرسمية أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أكد لنظيره الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، أنه سيزور هذا البلد العربي خلال أيام قريبة.

وأوضحت “كونا” أن الصباح تلقى مساء الثلاثاء اتصالا هاتفيا من بومبيو “جدد خلاله تطلعه إلى زيارة دولة الكويت في القادم من الأيام وعقد الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية التي لم يتمكن من القيام بها أثناء جولته الأخيرة في المنطقة نظرا إلى حدوث حالة وفاة لأحد أفراد العائلة”.

من جانبه قدم الصباح، حسب الوكالة، “أحر التعازي والمواساة للوزير بومبيو ولعائلته في هذا المصاب”.

وأفادت “كونا” بأن الوزيرين أكدا خلال الاتصال “عمق الأواصر المتينة التي تربط البلدين الصديقين في جميع المجالات وعلى مختلف الصعد وتطلعهما إلى تعزيزها والدفع بها لآفاق أرحب وأوسع”، مجددين “اعتزازهما بمستوى العلاقات الثنائية العريقة والمتينة التي تربط البلدين الصديقين”.

وأجرى يومبيو في يناير الجاري جولة واسعة في الشرق الأوسط شملت العراق والأردن والإمارات ومصر وقطر وسلطنة عمان والسعودية، كما كان من المخطط أن يزور أيضا الكويت إلا أنه اضطر إلى تأجيل الزيارة بسبب وفاة أحد أفراد عائلته، حسبما ذكرته الخارجية الأمريكية، التي لم توضح هوية المتوفي.

وأكد بومبيو أن من أهم أهداف جولته الإسهام في معالجة الأزمة الخليجية بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى، مشيرا إلى ضرورة إعادة الوحدة إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل التركيز على مواجهة إيران.

وتلعب الكويت منذ بداية الأزمة في 5 يونيو 2017، عندما قطعت الدول الـ4 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، دور الوسيط لحل الخلافات بين الجانبين.

المصدر: كونا + وكالات