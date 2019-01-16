أنجلترا – فقد الجنيه الإسترليني 1.19 % من قيمته أمام الدولار مسجلا 1.2711 دولار، و0.74 % أمام اليورو مسجلا 1.1133 يورو، امس، بحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن العملة البريطانية عاودت الارتفاع مجددا مسجلة 1.2830 أمام الدولار، و1.1257 أمام اليورو، حتى الساعة 20:30 ت.غ.

يأتي ذلك بعد رفض البرلمان البريطاني،‭ ‬الثلاثاء، بهامش كبير الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وصوت 432 نائبا ضد الاتفاق مقابل 202.

ويخشى مراقبون أن تثير هذه النتيجة اضطرابا قد يؤدي إلى خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، أو حتى عدم الخروج.