تونس – توقعت سفيرة بريطانيا في تونس لويز دي سوزا، امس، أن يتضاعف عدد سياح مواطنيها الوافدين إلى تونس في 2019، ليصل إلى 250 ألف سائح.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلت بها دي سوزا على هامش مشاركتها في ملتقى حول التخطيط الاستراتيجي من أجل سياسات عمومية (حكومية) أفضل، المنعقد بمبادرة من وزارة الوظيفة العمومية التونسية بالتعاون مع السفارة البريطانية بالبلاد.

وقالت دي سوزا إن “2018 كانت سنة إيجابية، حيث بلغ عدد السياح البريطانيين أكثر من 120 ألفا، وهذا الرقم قد يتضاعف ليصل إلى 250 ألف سائح”.

ووفق السفيرة البريطانية، فإن “الطلب على الوجهة التونسية مرتفع جدا بحسب وكلاء الأسفار”.

كما أشارت إلى ارتفاع قيمة الدعم البريطاني لتونس في 2019، ليبلغ 52 مليون دينار (ما يعادل نحو 17.37 مليون دولار)، بعد أن كان في حدود 37 مليون دينار (12.36 مليون دولار) في 2018.

وفي 26 يوليو / تموز 2017، أعلنت الخارجية البريطانية رفع الحظر عن سفر رعاياها إلى تونس، بعد عامين من تحذير لندن مواطنيها من السفر إلى البلد الأخير، عقب مقتل 30 بريطانيا في هجوم إرهابي استهدف العام نفسه منتجعا سياحيا في محافظة سوسة شرقي تونس.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي، إن بلاده تستهدف أكثر من 9 ملايين سائح في 2019.

وفي 2018، بلغ عدد الوافدين على تونس 8.3 ملايين سائح، مسجلا بذلك ارتفاعا بـ 17.7 في المائة مقارنة بعام 2017.