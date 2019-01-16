ليبيا– وصف جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في بياناً له الإعتداءات التي تعرض لها مسار خط النقل الرئيسي المنظومة القرضابية- السدادة يوم الأحد الماضي بـ”الممنهجة”وتهدف إلى تعطيل المشروع الإستراتيجي بالمنطقة الممتدة من السدادة إلى الوشكة.

الجهاز أشار في بيانه والذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أن الإعتداءات على خط القرضابية – السدادة نتج عنه تسرب كميات كبيرة من المياه وحدوث إنحرافات بخط الأنابيب ، منوّهاً إلى الأعمال التدميرية لمكونات مشروع النهر يمثل إعتداء صارخ على الشعب الليبي مطالباً في الوقت ذاته الجهات المختصة بالدولة بتحمل مسؤولياتها وبشكل عاجل تجاه حماية مشروع النهر.

وحذر الجهاز في ختام بيانه من خطورة هذه الإعتداءات الممنهجة،مشيراً إلى أن إستمرارها سيترتب عليه عدم قدرة الجهاز على تأمين الإمداد المائي إلى المدن و المشاريع الزراعية مما يجعل الأمن القومي للدولة في خطر.