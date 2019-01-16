ليبيا – شرع فريق التشغيل والصيانة بموقع سرت التابع لجهاز النهر الصناعي أمس الثلاثاء في إزالة كافة الوصلات غير الشرعيه الواقعة على خط منظومة السرير سرت تازربو – بنغازي من رأس الأنوف إلى خزان القرضابية.

الجهاز أوضح بحسب مكتبه الإعلامي أن عملية إزالة الوصلات تمت بمشاركة جميع الوحدات:” الورشة،الإتصالات، الأمن والسلامة”وبالتعاون ومساندة مديرية أمن سرت.

وأشار الجهاز إلى حملة إزالة الوصلات غير الشرعية ستستمر إلى حين إزالة كافة الوصلات التى قام بتوصيلها الخارجين عن القانون وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

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