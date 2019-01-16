أنجلترا – أعلن التشيكي بتر تشيك حارس مرمى نادي أرسنال الإنجليزي امس، أنه سيعتزل اللعبة في نهاية الموسم الحالي مع ختام موسمه العشرين.

وكشف تشيك (36 عاما) الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات مع نادي تشيلسي، قراره عبر حسابه على “تويتر”، وكتب “إنه موسمي العشرين كلاعب محترف ومضى 20 عاما على توقيعي أول عقد احترافي، وبالتالي أشعر بأنه الوقت المناسب لكي أعلن اعتزالي في نهاية هذا الموسم”.

وانضم تشيك إلى تشيلسي عام 2004 قادما من رين الفرنسي، قبل الانتقال إلى جاره في العاصمة الإنجليزية أرسنال عام 2015.

وتابع حارس المرمى الفارع الطول قوله “بعدما لعبت 15 موسما في الدوري الإنجليزي الممتاز وفزت بكل الألقاب المتاحة، أعتقد بأني حققت كل ما يمكن تحقيقه”، موضحا “سأتابع العمل بجهد مع أرسنال على أمل إحراز لقب هذا الموسم ثم أتطلع قدما لما تخبئه الحياة لي بعيدا عن المستطيل الأخضر”.