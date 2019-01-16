الولايات المتحدة – كشفت تقارير إعلامية عن قيام شركة استثمارات أمريكية بزيادة حجم استثماراتها في عملاق التكنولوجيا الروسية “ياندكس”، ويأتي ذلك في وقت تفرض فيه واشنطن عقوبات على موسكو.

ورفعت شركة “أوبنهايمر فاندس” الأمريكية حجم استثماراتها في شركة التكنولوجيا الروسية “ياندكس” بنحو 3 مرات، لتزيد حصتها في الشركة من 1.8% إلى 6.3%، وفقا لبيانات تعود لـ 31 ديسمبر الماضي.

وأفادت التقارير بأن “أوبنهايمر فاندس”، التي تعد واحدة من أكثر شركات الاستثمار شهرة في العالم، باتت تمتلك في الشركة الروسية 18.365 مليون سهم، ما يعني أن قيمة حصتها تبلغ 542.7 مليون دولار، استنادا لسعر إغلاق الاثنين.

ولم يكشف عن موعد الصفقة، لكنها ظهرت للعلن بعدما قدمت “أوبنهايمر فاندس” تقريرها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وتوصف “ياندكس” بأنها “غوغل روسيا”، والمعروفة بإدارة محرك البحث “ياندكس” الذي يعد أكثر شعبية من “غوغل” في روسيا. وفي أغسطس الماضي أطلقت الشركة خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة، وفي ديسمبر طرحت الشركة أول هاتف ذكي لها.

وبلغت القيمة السوقية للشركة، وفقا لبيانات تعود لـ31 مارس الماضي، قرابة 12.9 مليار دولار. وحققت “ياندكس” إيرادات في 2017 بقيمة 94.1 مليار روبل (نحو 1.6 مليار دولار)، شكلت الأرباح الصافية منها 15.4 مليار روبل (حوالي 266.6 مليون دولار).

المصدر: وكالات