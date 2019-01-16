السعودية – اعلن مهرجان “شتاء طنطورة” في السعودية مفاجأة كبرى وهي إقامة حفل غنائي ضخم يوم 25 كانون الثاني (يناير) الحالي، لـ”كوكب الشرق” أم كلثوم، وذلك باستخدام تقنية “الهولوغرام” مع الاستعانة بالنجمة صابرين لتجسيد أم كلثوم على المسرح، وهو الحفل الأول من نوعه بعد 45 عاماً من وفاة أم كلثوم، و20 عاماً من تقديم صابرين للشخصية على الشاشة فى المسلسل الشهير.

وقالت صابرين عن المشروع منذ عرضه عليها: “عندما تحدثت مع الشركة المنفذة للمشروع، فكرت في أن أم كلثوم بعدما توفيت بـ25 سنة قدمنا عنها مسلسلاً، وبعد 45 سنة من وفاتها نقيم لها حفلة، وهذا يثبت أن الفنان الحقيقي لا يموت ويظل موجوداً مع الجمهور بفنه، ووافقت وبدأت العمل على الحفل أول شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي وسط سرية تامة وتكتم شديد”.

وأوضحت صابرين: “حقيقة أنا قلقة جداً من هذا الموضوع، لأن أم كلثوم فنانة ليست عادية، وعندما عرضوا عليَّ فكرة إقامة حفل لأم كلثوم تذكرت كلام الإذاعية الكبيرة آمال فهمي لي بعدما قدمت مسلسل “أم كلثوم”، حيث قالت لي: ممكن أطلب منك أن ترتدي ملابس أم كلثوم مع تسريحة شعرها وتقيمي حفلة كل شهر، خاصة أن الإذاعية الراحلة كانت صديقة مقربة لكوكب الشرق، وبعد كل هذه السنوات تتحقق رغبتها ويقام حفل ضخم لها”.

وأضافت صابرين: “أثناء التسجيل والتجهيز للحفل وجدت الاستعانة بأحدث التقنيات وخاصة الكاميرات التى تم استخدامها في أضخم الأفلام العالمية والتي لم تدخل الشرق الأوسط بعد، وسجلت عددا من أغاني أم كلثوم التي سيتم إذاعتها يوم الحفل، والموضوع سيتم عبر تسجيل الأغنية و تصوير حركة شفايفى وجسمي وعضلات وجهي مع صوت أم كلثوم وهذا ما سيحدث خلال الحفل المرتقب، ولن أخفي أني مرعوبة جداً قبل هذا الحفل”.