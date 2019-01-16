ليبيا – طالبت وزارة الصحة بحكومة الوفاق في بيان لها اليوم الاربعاء مديري المستشفيات العامة والقروية والتعليمية والمراكز التخصصية برفع الجاهزية الكاملة بما في ذلك أقسام الطوارئ.

صحة الوفاق دعت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه مدراء المستشفيات برفع الجاهزية الكاملة بما في ذلك أقسام الطوارئ وتشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة ابتداءً من اليوم الأربعاء.

وطالبت الوزارة الجميع الالتزام بما ورد في هذا الخطاب وموافاة غرفة العمليات المركزية التابعة للوزارة بأي مستجدات.

يشار إلى أن صحة الوفاق قد أصدرت بيانها هذا بعد تجدد الاشتباكات العنيفة جنوب مدينة طرابلس بين قوة حماية طرابلس واللواء السابع دون إعلان موقف رسمي من حكومة الوفاق وداخليتها بالخصوص حتى الان.