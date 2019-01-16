ليبيا – اجتمع وزير العدل بحكومة الوفاق محمد عبد الواحد عبد الحميد أمس الثلاثاء مع رؤساء الهيئات القضائية بمدينة غريان بحضور كل من رئيس محكمة الاستئناف والمحامي العام ورئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية غريان ورئيس فرع إدارة القضايا غريان ورئيسي محكمة ونيابة غريان الابتدائيتين.

الإجتماع تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة جملة من المواضيع الهامة التي تخص العمل القضائي والصعاب التي تعترض سير العمل القضائي وذلك للرفع من عمل المؤسسات القضائية والرقي بها وتذليل كافة الصعاب وكيفية التغلب عليها.

وبدوره أكد وزير العدل حرص الوزارة على تقديم خدماتها لهذه الهيئات وكافة المؤسسات القضائية بليبيا.