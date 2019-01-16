ألمانيا – أعلنت شركتا “فولكس فاغن” و”فورد” للسيارات، أنهما تعتزمان تشكيل تحالف عالمي لإنتاج الشاحنات التجارية والشاحنات المتوسطة الحجم بشكل مشترك، وكذلك التعاون في إنتاج السيارات الكهربائية مستقبلا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاغن الألمانية هيربرت ديس، والرئيس التنفيذي لشركة فورد الأمريكية جيم هاكيت، في بيان مشترك، إن باكورة إنتاج الشركتين ربما تصل إلى الأسواق عام 2022، بحسب وكالة “أسوشييتد برس”.

وبحسب البيان، يتيح هذا التعاون في مجال تصنيع الشاحنات توزيع التكاليف، ما يقلل النفقات ويزيد الأرباح.

وتوقع رئيسا الشركتين أن يؤدي المشروع المشترك إلى زيادة الأرباح لدى الجانبين اعتبارا من عام 2023.

كما وقعت الشركتان مذكرة تفاهم للنظر في تعاون مستقبلي في إنتاج السيارات الكهربائية.

يأتي هذا وسط ضغوط تتعرض لها شركات السيارات العملاقة من جانب الحكومات في بلادها، لاستثمار المليارات في التقنيات الجديدة لإنتاج سيارات كهربائية، من أجل تلبية أهداف الحد من التلوث الناجم عن انبعاثات الكربون.