الإمارات العربية – وجه نجما المنتخب السوري لكرة القدم، عمر السومة، وعمر خريبين، اعتذارا لجماهير نسور قاسيون، بعد الخروج المرير من الدور الأول لكأس آسيا، عقب الخسارة أمام أستراليا 3-2 أمس.

وقال السومة في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: “الحمد لله على كل شيء. منذ بداية المباراة ونحن أفضل وأكثر سيطرة”.

وأضاف: “ولكن في النهاية ارتكبنا أخطاء، ولم نلتزم بتعليمات المدرب كما يجب، وهذا كلفنا هدفا والخسارة في الثواني الأخيرة”.

واستطرد: “كان من الممكن أن نحصد التعادل ويصبح لدينا أمل بالصعود ضمن أفضل صاحب مركز ثالث بالبطولة، ولكن هذه كرة القدم”.

وأضاف اللاعب: “نعتذر لجماهيرنا على ما حدث، ونعدهم بالأفضل فيما هو قادم وبتحضيرات أقوى وأفضل بكثير لتصفيات كأس العالم 2022، عكس ما حدث قبيل البطولة الآسيوية”.

واختتم: “من يتواجد بالملعب يختلف عما خارجه، وأعتقد أن هناك شكا في الهدف الثاني الأسترالي، وأتمنى التوفيق للمنتخبات العربية في البطولة، وأشكر جماهيرنا الكبيرة على مساندتها ودعمها المتواصل لنا”.

كما قال عمر خريبين الذي أتم عامه الـ25 يوم أمس، خلال تصريحات تلفزيونية أعقبت المباراة: “نشعر بحسرة وخيبة كبيرة من جميع النواحي، لأننا نمتلك منتخبا قويا ومميزا، وكنا نستحق الوصول للدور الثاني على الأقل”.

وأضاف: “فعلنا ما علينا أمام أستراليا، لكننا خسرنا بالنهاية.. الحكم كان علامة استفهام واضحة الليلة، وكنا نتمنى الانتصار لإسعاد جماهيرنا الكبيرة، التي تستحق الفرحة، لكن الظروف لم تساعدنا.. نعتذر لهم ونعدهم بالأفضل في المستقبل”.

واختتم قائلا: “المدرب الوطني فجر إبراهيم، أفضل بكثير واختلف كثيرا عن المدرب الألماني، بيرند شتانغه، الذي ظُلم بتواجده في سوريا وظلمونا معه.. هناك العديد من الخفايا، التي تسببت في وصول الكرة السورية لهذا الشكل، الذي نشاهده حاليا بالبطولة الآسيوية”.

المصدر: وكالات