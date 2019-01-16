الإمارات العربية – تغلب المنتخب الكوري الجنوبي على نظيره الصيني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لكأس آسيا 2019.

هدفي كوريا الجنوبية كل من هوانغ أوي جو من ركلة جزاء ومينجاي كيم في الدقيقتين 14 و51.

وبهذا الفوز، اقتنص المنتخب الكوري الجنوبي صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط (كانت الصين متصدرة بفارق الأهداف)، فيما توقف رصيد المنتخب الصيني عند 6 نقاط في المركز الثاني، وسبق للمنتخبين ضمان تأهلهما لدور الـ16 من الجولة الماضية.

وسيلاقي المنتخب الصيني في الدور القادم منتخب تايلاند صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، فيما سيلتقي المنتخب الكوري الجنوبي مع ثالث أحد المجموعات الأولى أو الثانية أوالسادسة.

وفي المباراة الثانية في المجموعة الثالثة تغلبت قرغيزستان على الفلبين 3-1، لترفع رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث، وتحيي آمالها في بلوغ الدور القادم كأحد المنتخبات الأربع الأفضل في المركز الثالث، وستترقب نتائج باقي المجموعات، فيما بقي منتخب الفلبين قابعا في قاع الترتيب بلا نقاط، وودع البطولة رسميا.

المصدر: RT