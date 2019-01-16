مصر – فاجأت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها من خلال حسابها الخاص على موقع “إنستغرام”، بنشر صورة من مشهد لها جمعها بمحمد رجب بفيلم “تمن دستة أشرار” مصحوب بعبارة تقول: “انت مش عارف اني سينجل والا ايه… اوعى تكون مش عارف”.

البعض فسر ماكتبته ياسمين بأنه سخرية من طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة بعد زواج استمر لسنوات طويلة.

ويعد طلاق ياسمين عبد العزيز من رجل الأعمال محمد حلاوة من الأحداث الفنية التي اثارت جدلاً كبيراً خلال عام 2018، ليس لوقوع هذا الطلاق بعد زواج طويل تميز بالإستقرار والخصوصية، ولكن لخروج شائعات تزعم بأن ياسمين انفصلت عن زوجها بعد أن اكتشفت وجود علاقة عاطفية تجمعه بالفنانة ريهام حجاج.

ولكن حتى هذه اللحظة لم يخرج أحد منهم للحديث عن هذه الضجة التي أثيرت، ولم تكشف ياسمين أسباب الطلاق حتى الآن.