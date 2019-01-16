ليبيا – قال رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب عيسى العريبي إن لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب تؤيد العملية العسكرية في الجنوب لطرد الإرهابيين والمتمردين من أجل أمن واستقرار الوطن.

العريبي أكد بحسب النوقع الرسمي التابع لمجلس النواب على أن الهدف من العملية العسكرية في الجنوب ليس لرفع المعاناة عن أهالي الجنوب فقط بل لتأمين الحقول النفطية وحقول المياه التي تغذي مناطق الشمال حتى لا تقع تحت أيدي العابثين.

وإعتبر رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب أن هذا التحرير سينعكس بأثاره الايجابية بالرفع من المستوى الاقتصادي للبلاد وزيادة معدل إنتاج النفط إلى مستويات عالية.