أنجلترا – دعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، نواب البرلمان إلى مراجعة موقفهم الرافض للاتفاق بين لندن وبروكسل حول شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي جلسة عقدها مجلس العموم (الغرفة السفلى من البرلمان)، اليوم الأربعاء، تمهيدا للتصويت على الثقة بالحكومة الحالية، قالت ماي: “إذا كان البرلمان لا يريد الخروج (من الاتحاد الأوروبي) بلا اتفاق، فمن الضروري دعم الاتفاق الحالي”.

وفي اليوم التالي علقت على هزيمتها التاريخية في مجلس العموم الذي صوتت الغالبية الساحقة من أعضائه (432 مقابل 202) ضد صيغة الاتفاق المقدمة من قبل الحكومة، قالت ماي إنها تريد التعرف على نوع الصفقة حول “بريكست” الذي سيدعمه المشرعون.

ودعت، في كلمة ألقتها خلال جلسة المناقشات في المجلس، النواب إلى تأكيد ثقتهم في الحكومة الحالية، معتبرة أن دعمهم لها سيمكن البلاد من المضي قدما في طريق “بريكست”. كما أكدت تمسك حكومتها بيوم 29 مارس المقبل كموعد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، جدد زعيم حزب العمال المعارض البريطاني، جيريمي كوربين، انتقاداته إلى حكومة ماي، قائلا إن “بريكست” ليس فشلها الوحيد في بريطانيا، حيث “الفقر يتزايد بوتيرة أسرع من البطالة”.

المصدر: رويترز