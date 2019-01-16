ليبيا – شدد مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العميد محمد فتح الله على ضرورة الضبط والربط بين جميع منتسبي فرع الإدارة العامة للأمن المركزي بمدينة الزاوية والالتزام بواجباتهم المنوطة والتعاون مع جميع الأجهزة الامنية للحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المنطقة.

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جاء ذلك بحسب المكتب الإعلامي التابع للداخلية خلال الزيارة الميدانية التي قام بها مدير الإدارة أمس الثلاثاء لمقر الإدارة بمدينة الزاوية.

وعلى هامش هذه الزيارة عقد العميد فتح الله إجتماعاً بمدير الفرع ورؤساء المكاتب وذلك لمناقشة سير العمل داخل هذا الفرع والوقوف على الصعوبات والعراقيل وإيجاد الحلول الناجعة لحلحلتها لضمان إنجاح سير العمل داخل الفرع.