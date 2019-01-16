ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق أمس الثلاثاء سفير بعثة الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا ألن بوجيا.

اللقاء تناول بحسب إدارة التواصل وا لإعلام التابعة للمجلس الرئاسي عدداً من الملفات المتعلقة بالتعاون السياسي والامني والخطوات التي اتخذتها حكومة الوفاق في برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

وأشاد ألن بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار ، مبدياً تطلع الاتحاد الأوروبي للتعاون في عدة مجالات ومنها البلديات ودعم إدارة الحدود وتطوير الحرس البلدي وكذلك جدد دعمه للاتفاف السياسي.

وأكد على أن الحوار والتوافق الوطني هو الخيار الصائب لحل الأزمة الليبية من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان.