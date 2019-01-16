ليبيا – أعلنت مصلحة الطيران المدني التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق موافقتها على أسعار تذاكر السفر الجديدة والمقترحة من قبل شركة الخطوط الجوية الليبية.

المصلحة أوضحت في خطابها الموجه إلى المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية والذي تلقت المرصد نسخة منه أن الموافقة على مقترح أسعار تذاكر السفر جاءت بعد التنسيق بين وزارتي المواصلات والإقتصاد بحكومة الوفاق بالتعاون مع المصلحة.

يُشار إلى أن شركة الخطوط الليبية أحالت مقترح لرفع أسعار تذاكر السفر إلى وزارة المواصلات لدراستها في الـ 11 من شهر ديسمبر الماضي.