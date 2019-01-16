أنجلترا – اختار جيمس ميلنر، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، أفضل لاعب في الفريق خلال الموسم الحالي حتى الآن، متجاهلًا المصري محمد صلاح، والهولندي فيرجيل فان ديك.

ويرى ميلنر أن الحارس البرازيلي أليسون بيكر، هو اللاعب الأفضل في الفريق هذا الموسم، بسبب التأثير الذي أضافه لدفاع الريدز منذ وصوله من روما في الصيف الماضي.

وحافظ بيكر على نظافة شباكه خلال 13 مباراة من أصل 22 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ولم يستقبل الفريق إلا 10 أهداف كأقوى دفاع في البريميرليج.

وقال ميلنر، في تصريحات أبرزتها صحيفة “مترو” البريطانية: “من الصعب اختيار لاعب واحد، لأن الجميع حققوا نتائج جيدة وليس فقط 11 لاعبًا، أعتقد أن الأفضل كان أليسون، خاصة أن الانضمام لدوري جديد ليس سهلًا”.

وأضاف: “لقد جاء إلى نمط حياة جديد مع تغير الطقس وأشياء أخرى جديدة، لكنه كان رائعًا في الملعب ويمرر لنا الكرة بشكل جيد”.

واختتم: “كل لاعب يخطئ، أحيانًا أخطاء حارس المرمى تؤدي إلى استقبال الأهداف، ولكن أليسون إذا ارتكب خطأ فهذا لا يزعجه كثيرًا، ويستمر باللعب كما لو أن شيئًا لم يحدث وهذا أمر مهم للغاية”.

المصدر : كووورة