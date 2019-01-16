اليابان – ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم ليصل إلى أعلى مستوى فيما يقرب من شهر مدعوما بمشتريات في أسهم الشركات المنتجة للمكونات الإلكترونية وشركات التصدير في حين تعززت المعنويات بهبوط الين.

وزاد نيكي واحدا بالمئة إلى 20555.29 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ 19 ديسمبر كانون الأول.

وتلقت المعنويات دعما إضافيا من ارتفاع الأسهم في الصين وهونج كونج حيث أشارت الصين إلى أنها ستلجأ لمزيد من التحفيز لدعم الاقتصاد المتباطئ بعد يوم من إعلان أكبر دولة تجارية في العالم بيانات تجارة ضعيفة لشهر ديسمبر كانون الأول.

وقادت بيانات التجارة لخسائر في عدد كبير من الأسواق يوم الاثنين عندما كانت بورصة اليابان مغلقة في عطلة لكن المحللين قالوا يوم الثلاثاء إن المستثمرين في اليابان يركزون على العوامل الإيجابية مثل ضعف الين وعادوا لشراء أسهم شركات التصدير التي هبطت في الأسابيع الأخيرة.

ونزل الين الياباني 0.5 بالمئة إلى 108.72 للدولار.

وزاد سهم طوكيو إلكترون 3.2 بالمئة وكيوسيرا كورب 3.3 بالمئة وتي.دي.كيه كورب أربعة بالمئة. وقفز سهم نينتندو 4.6 بالمئة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة إلى 1542.72 نقطة.

رويترز