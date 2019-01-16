الصين – ستقوم مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بطرح أحدث حواسبها المحمولة MateBook X Pro وMateBook D، المُنضمون لسلسلة MateBook الشهيرة بالأسواق المصرية خلال الأيام القليلة القادمة.

وحرصت هواوي على الجمع بين المزايا العملية والترفيهية في سلسة حواسيبها الجديدة المخصصة لنمط العمل، نابعا من معرفة هواوي بمتطلبات واحتياجات المستهلكين في السوق لأجهزة ذات تكنولوجيا عالية بحجم عملي وكفاءة عالية وايضا تدعم تشغيل الالعاب والفيديوهات والأفلام بجودة عالية.

تتمتع حواسيب سلسلة MateBook بكافة المزايا التي يبحث عنها مستخدمو الحواسيب الشخصية مثل وزن فائق الخفة والأداء السريع والسلس الذي يقدم للمستخدمين تجربة استخدام مثالية في القيام بمهامهم العملية والترفيهية. كما تتمتع سلسلة MateBook ببطاقة رسومات من نوعNVIDIA GeForce MX150 من اجل توفير تجربة تشغيل العاب مميزة وجودة صور عالية بالإضافة الي تشغيل مقاطع فيديو بدقة وضوح عالية، هذا وبالإضافة الي مكبرات صوت رباعية وميكروفونات لضمان إجراء مكالمات جماعية طويلة المدى وتقنية دولبي اتموس الصوتية من اجل خلق تجربة السينمائية متحركة.

من المنتظر ان يأتي MateBook X Pro بأول كاميرا في العالم يتم تثبيتها على لوحة المفاتيح تظهر فقط عند الحاجة لاستخدامها من اجل الحصول علي درجة عالية من الخصوصية . لقد تم تزويد حاسب هواوي الشخصي المحمول MateBook X Pro ببطارية عالية الكثافة تبلغ قدرتها 57.4 WH وقادرة على العمل المتواصل حتى 12 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو، كما أن الحاسب يتمتع بميزة ثورية في نقل الملفات لاسلكياً وهي Speedy Huawei Share التي تعمل علي نقل جميع أنواع الملفات بين أجهزة هواوي بطريقة أمنة بسرعة تصل إلى 20 ميغابت في الثانية (100x أسرع من البلوتوث)، حيث يمكن مشاركة 1000 صورة على جهاز الكمبيوتر الشخصي خلال 3 دقائق و1 غيغابايت من الفيديو في الدقيقة.

يحتوي MateBook X Pro على مقبس سماعة رأس ستيريو بحجم 3.5 مم ومنفذ USB-A ومنفذين USB-C (مع جهاز يدعم Thunderbolt ™ 3) من اجل الاتصال بشاشة عرض 4K وبطاقة رسومات خارجية. بالإضافة الي ميكروفونات رباعية الصوت تستطيع تميز تفاعلات الصوت الذكية عن بُعد حتى مسافة 4 أمتار.

kv-mobile-img

اما MateBook D فيعد ثورة في تكنولوجيا انتاج وتصميم الحواسب الشخصية حيث صمم خصيصاً مواكباً لنمط العمل متضمنا تصميم انيق وشاشة FHD IPS ديناميكية بمقاس 15.6 بوصة ، بدقة 1920 × 1080 ، زاوية عرض 178 درجة ، بنسبة عرض تصل الي 16:9 لعرض الأفلام والصور بشكل اكثر حيوية. كما يتمتع بمساحة شاشة بنسبة 83% من هيكل الحاسب مقدماً صورة كبيرة .

والجدير بالذكر، ان سلسلة هواوي MateBook حققت نجاح ملحوظ بالاسواق العالمية من خلال الابتكارات و التصميم الانيق و التكنولوجيا المتطورة التي تضمنها حواسب هواوي المحمولة التي لم يسبق اصدارها بسوق الحواسب المحمولة من قبل . ومن المتوقع أن يتم إطلاق MateBook X Pro وMateBook D في الأسواق المصرية خلال الايام القليلة القادمة من هذا الشهر.