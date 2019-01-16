ليبيا – عقد أمس الثلاثاء بمكتب التعاون الدولي والفني بوزارة الحكم المحلي إجتماع ضم مستشار الوزارة للشؤون الدولية وسعيدة ابوروين مدير مكتب التعاون الدولي والفني وعلي حمزة مسؤول ملف منظمة اليونيسف بالوزارة.

الاجتماع بحث وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الحكم المحلي عدد من المواضيع المتعلقة بإطار التعاون المُوقع بين الطرفين بالإضافة إلى عرض التقدم الايجابي فيما يتعلق بتفعيل جائزة أفضل بلدية صديقة للطفل في ليبيا.

ويأتي ذلك في إطار تواصل مكتب التعاون الدولي والفني بوزارة الحكم المحلي مع المنظمات الدولية العاملة والمهتمة بالحكم المحلي وعملاً بإطار التعاون الموقع بين وزارة الحكم المحلي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.