ليبيا – تفقّد وزير الصحة بحكومة الوفاق أحميد محمد بن عمر جرحى الاشتباكات التي دارت صباح اليوم جنوب العاصمة طرابلس معلنة مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 شخصًا آخرين وذلك حتى الساعة الثامنة مساءً .

ووفقاً لما صرح به مدير إدارة التفتيش والمتابعة عمر الطوير الذي رافق الوزير في زيارته للجرحى مساء اليوم الأربعاء؛ فإن الجرحى يتلقون العلاج داخل عدد من المستشفيات العامة والمصحات الخاصة وأن جميعهم في حالات صحية مستقرة فيما عدا حالة واحدة تتلقى العلاج داخل غرفة العناية المشددة .

كما أكد مدير إدارة التفتيش والمتابعة أن وزير الصحة أعطى تعليمات “عاجلة” بتوفير كل النواقص التي تحتاجها بعض أقسام الإسعاف والطوارئ في عدد من المستشفيات العامة داخل العاصمة.

هذا وقد رافق وزير الصحة في زيارته للجرحى أيضًا كلٌ من مدير إدارة الشؤون العلاجية السيد “إبراهيم عفان” ومدير مكتب الوزير السيد”يوسف حبيب”.

وفي السياق ذاته طالب مدير إدارة الشؤون الطبية الطاهر عبد العزيز سليمان ظهر اليوم؛ مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية برفع الجاهزية الكاملة داخل المستشفيات بما في ذلك أقسام الطواريء؛ إلى جانب تشكيل غرف عمليات تعمل على مدى الـ24 ساعة ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 16 من يناير.

المرصد – متابعات