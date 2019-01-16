ليبيا – توجه وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر أمس الثلاثاء على رأس وفد من حكومة الوفاق في زيارة الى مدينتي أوباري وغات لعقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين ووجهاء وحكماء المنطقةللوقوف على مستوى الخدمات واحتياجات المواطنين.

الوفد الحكومي ضم بحسب مكتب الإعلام والتواصل برئاسة وزراء الوفاق الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك وعضو مجلس الدولة عن أوباري أبكده الكوني ووكيل وزارة التخطيط علي سليمان وعددا من المسؤولين.

واستهل الوفد اجتماعاته باللقاء مع عدد من حكماء ووجهاء مدينة أوباري حيث تم الاستماع إلى عدد من الملاحظات المتعلقة باحتياجات المدينة في قطاع الصحة والتعليم والوقود والغاز ومستوى الخدمات المقدمة فيها.

وعقد الوفد إجتماعاً أخر مع شباب حراك غضب فزان تم خلاله التطرق إلى ما تم طرحه في اجتماعات سابقة من خلال المطالب العشرة للأهالي والتي قدمها الحراك ومراجعة ماتم إنجازه منها وتجديد المطالب بالعمل على توفيرها خاصة توفير السيولة بالمصارف والوقود والغاز وكل الخدمات اليومية المتعلقة بحياة المواطن.