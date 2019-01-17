لبنان – تغني أميمة الخليل على خشبة مسرح “بيار أبو خاطر” بالعاصمة اللبنانية بيروت، الساعة الثامنة مساء اليوم.

وتؤدي الفنانة صحبة الأوكسترا اللبناني للموسيقى الشرقية التابع للكونسيرفاتوار الوطني اللبناني، بقيادة المؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا، عبدالله المصري.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي تشترك فيها الخليل مع المصري في أعمال فنية، حيث غنت من أعماله ألبوم “أنشودة المطر” (2014)، وهو عبارة عن قصيد سيمفوني للسوبرانو والبيانو بمصاحبة الأوركسترا السيمفوني، على قصيدة تحمل نفس الاسم للشاعر العراقي بدر شاكر السيّاب (1926-1964) التي استلهم فيها التراث الأسطوري العراقي، بما في ذلك التراث البابلي والعربي. وتعد تلك القصيدة والديوان الذي يحمل نفس الاسم، أهم ما نشر في الشعر العربي الحر، وحجر الزاوية في بناء مدرسة هذا الشعر.

ومساء اليوم، يعتزم الثنائي تقديم أعمال من ريبرتوار رحباني وفيروز، لكن البرنامج لا يزال مفاجأة لم يعلن عنها قائد الأوركسترا والمغنية، ولا يتوقع أن يقدما اليوم “أنشودة المطر” أو أجزاء منها، نظرا لطبيعة تكوين الأوركسترا اللبناني للموسيقى الشرقية، والذي يختص بالموسيقى الشرقية فحسب .

ومن المتوقع أن تتضمن الأمسية أعمالا معروفة مستعادة بتوزيع أو ربما بصياغة جديدة، أو أعمال للمغنية أميمة الخليل من مشوارها الفني الطويل، على رأسها تلك الأعمال التي ربطتها بتجربة الفنان، مرسيل خليفة.

ومن الجدير بالذكر أن قائد الأوركسترا، عبدالله المصري، هو مؤلف موسيقي لبناني، وعضو رابطة المؤلفين الروس، وأحد أقطاب التأليف الموسيقي الأكاديمي العربي المعاصر.

المصدر: وكالات