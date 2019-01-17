بروكسل – افاد اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي، امس، إن مبيعات السيارات الجديدة في دول الاتحاد الأوروبي، ارتفعت بنسبة 0.1 بالمائة على أساس سنوي في 2018.

وأضاف الاتحاد، في بيان له، أن الزيادة المتواضعة في النمو تعود إلى انخفاض الطلب خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من 2018.

وخلال 2018، سجلت مبيعات السيارات الجديدة في دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعا للسنة الخامسة على التوالي، مع بيع ما يقرب من 15.2 مليون سيارة في جميع أنحاء التكتل.

وأشار البيان، إلى أن الطلب جاء مدفوعا في الغالب من قبل دول أوروبا الوسطى، حيث نمت مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 8 بالمائة في 2018.

وتنوع الطلب على السيارات الجديدة بين الأسواق الرئيسية الخمسة بالاتحاد الأوروبي، إذ ارتفعت المبيعات في إسبانيا 7 بالمائة، وفرنسا 3 بالمائة، وتراجعت في ألمانيا 0.2 بالمائة، وإيطاليا 3.1 بالمائة والمملكة المتحدة 6.8 بالمائة.

وعلى أساس شهري، تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.4 بالمائة في ديسمبر/ كانون الأول 2018، مقارنة بالشهر السابق له، للشهر الرابع على التوالي.

وتراجعت مبيعات السيارات الجديدة في دول الاتحاد الأوروبي، منذ مطلع سبتمبر/ أيلول 2018، بعد بدء تطبيق المعايير الجديدة للعوادم في التكتل الأوروبي، المعروفة باسم “إجراء اختبار السيارات الخفيفة العالمي الموحد”.

ويمثل اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي، أكبر 15 شركة لصانعي السيارات والشاحنات والحافلات في أوروبا.