ليبيا – زار رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أمس الأربعاء جرحى القوات المسلحة المتواجدين بالمستشفيات المصرية .

الثني تفقد بحسب إيجاز عن المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أوضاع الجرحى بمختلف المصحات والمستشفيات فى العاصمة المصرية القاهرة والذي أصيبوا جراء المعارك ضد الإرهاب والجماعات الظلامية ومراحل العلاج واحتياجاتهم.

وأجرى رئيس الحكومة المؤقتة جوله اطلع خلالها على إمكانيات المستشفيات وطرق العلاج حيث تأتي هذه الزيارة للاطمئنان على صحة الجرحى والرفع من معنوياتهم بعد إصابتهم في محاور القتال في حرب الجيش ضد الإرهاب.



وتسلم الثني درع تكريماً له على دوره الفعال ووقوفه بجانب الجيش كما تسلم درعاً آخر مقدم من الجرحي للقائد العام المشير خليفة حفتر ، وفقاً لنص ذات الإيجاز.

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