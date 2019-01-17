ليبيا – إلتقى نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة لشؤون الهيئات ورئيس الحكومة المكلف عبدالرحمن الأحيرش أمس الأربعاء وفداً من الغرفة الليبية الإيطالية للتجارة برئاسة جان فرانكو وعضوية عدد من مدراء الشركات الإيطالية بحضور وزير التعليم فوزي بومريز ووكلاء وزارة الخارجية والاقتصاد بالحكومة.

الأحيرش ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة مع الوفد التعاون المشترك بين البلدين وإمكانية التبادل في مجال الخبرات الإقتصادية.

وبدوره ،أبدى الوفد رغبته في الدخول إلى السوق الليبية من خلال الحكومة المؤقتة وغرفة التجارة والصناعة وذلك للمشاركة في مشاريع التنمية وتوثيقا للعلاقات بين البلدين. المرصد – متابعات