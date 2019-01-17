ليبيا – استقبل المدير المساعد العام لمركز سبها الطبي حمد ابوعقيلة أمس الأربعاء كلا من عميد بلدية سبها حامد الخيالي وعضو المجلس البلدي غدفي ابوسعدة ومدير مصرف ليبيا المركزي فرع فزان بسبها وعضو مجلس حكماء سبها.

الخيالي قام بحسب المكتب الإعلامي لمركز سبها الطبي بجولة داخل المركز لإطلاع على التجهيزات في حالة الطوارئ التي أعلنها المركز والنظر الى ما تعرض له جهاز التصوير بقسم الاشعة.

وأكد الخيالي على أنه سيتم العمل على توفير كل الأدوية والاحتياجات التي تنقص المركز بعد التجهيزات المعدة لأي حالة طارئة من حيث المعدات وسيارات الاسعاف . وأشار عميد بلدية سبها إلى أن بعض التغيرات ستكون ظاهرة وبشكل ملموس داخل المركز في القريب العاجل. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.