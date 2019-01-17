قطر – أعلنت وزارة الدفاع القطرية أنها قدمت اليوم الخميس هبة عسكرية للجيش الصومالي وصلت عبر ميناء مقديشو، مكونة من 68 عربة مدرعة حديثة.

وقالت الوزارة إن هذه المنحة تأتي “في إطار دعم دولة قطر لجمهورية الصومال الشقيقة شعبا وحكومة”، لتسهم في الشدّ من عضد مؤسسات الدولة في الصومال و”الحكومة المركزية المعترف بها دوليا، ودعم جهودها الحثيثة لإرساء الأمن ومحاربة الإرهاب والتطرف”.

تجدر الإشارة إلى أن الدعم القطري يأتي بعد أن شهدت العلاقات بين مقديشو وجارة قطر وخصمها الإمارات تدهورا ملحوظا العام الماضي على خلفية اتهام الحكومة الصومالية للإمارات بانتهاك “مواثيق القانون الدولي التجاري والتدخل في الصومال عبر استثمارات غير شرعية في البلاد”.

المصدر: وكالات