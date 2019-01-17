ليبيا – أكدت هيئة الرقابة الإدارية في بياناً لها أمس الأربعاء أن مطالب مجلس الدولة بإرفاق مسوغات محددة من قبلها حول رفع الحصانة عن رئيس المجلس خالد المشري أمر مخالف للقانون.

الرقابة أوضحت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه أن ما تضمنه كتاب مجلس الدولة بشأن عدم خضوعه للهيئة مجانب للصواب، مشيرةً إلى أن المشري قام بإغتصاب السلطة الممنوحة لمجلس الوزراء أثناء تكليفه كرئيس للجنة المالية بالمؤتمر العام سابقاً بصرفه مبلغاً مالياً من بند المتفرقات والطوارئ مما يدخله تحت طائلة المسؤولية التأديبية الجنائية.

وأعربت الهيئة عن إستغرابها من صيغة الكتاب الذي تلقته من مجلس الدولة ومخاطبته لها بصيغة “الأمر” مشددةً على خضوع المجلس للهيئة عند حدوث أي تجاوزات تمس الخدمة العامة كون المشرع منحها كافة الصلاحيات المقررة للنائب العام ورؤساء النيابة.

ولفت البيان إلى أن رفع الحصانة قررت في القوانين الخاصة لبعض الجهات لسد الطريق أمام الشكاوى والدعاوى الكيدية التي تقدم ضدهم من الأشخاص الطبيعيين لا لسد الطريق أمام الهيئة المناط بها مكافحة الفساد الإداري و المالي.

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