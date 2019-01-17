لبنان – أكد مراسل RT في لبنان أن السفير السوري علي عبد الكريم، اعتذر عن حضور القمة الاقتصادية المرتقبة في بيروت بعد توجيه وزارة الخارجية اللبنانية الدعوة له لحضور جلسة الافتتاح.

ونقل تلفزيون “الجديد” اللبناني عن السفير السوري اعتذاره عن حضور القمة، كما ذكرت وسائل إعلام أن السفير السوري​ اعتذر عن حضور القمة كون ​”الجامعة العربية​ هي المنظمة وحتى الآن الجامعة في وضع غير صحيح تجاه ​سوريا”.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الخارجية اللبنانية أرسلت الدعوة للسفير السوري شأنه شأن السفراء المعتمدين في لبنان وشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية.

يذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الصباح، قد أعلن اليوم عن اعتذاره حضور القمة، كما انضم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى قائمة المعتذرين التي ضمت ليبيا أيضا.

المصدر: “الجديد”، RT