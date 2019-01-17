استراليا – أعلنت الخارجية الإسرائيلية أنه تم العثور على جثة شابة إسرائيلية في محطة للقطارات بمدينة ملبورن الأسترالية، مشيرة إلى تعرض صاحبة الجثة للقتل.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن الجثّة تعود لشابة إسرائيلية في الحادي والعشرين من عمرها، ويتم حاليا التحقق من أسباب وفاتها، لافتة إلى أن القنصلية الإسرائيلية تعمل على تنظيم نقل الجثة إلى البلاد.

وذكرت “هيئة البث الإسرائيلي” أن الفتاة المقتولة، هي آية سعيد مصاروة من مدينة باقة الغربية، وكانت تعيش في الصين مع والدها وهو رجل أعمال، ووصلت إلى ملبورن بعد حصولها على منحة دراسية في إحدى جامعات أستراليا.

وقال شمعون آران المحرر في هيئة البث الإسرائيلية إن الشرطة الأسترالية عثرت على جثة الفتاة آية شمالي ملبورن، وأنه “على ما يبدو، تعرضت للقتل في محطة للقطار حيث طاردها مجهول واعتدى عليها”.

المصدر: وكالات