ليبيا – إعتبر مفتي المؤتمر العام “الشيخ” الصادق الغرياني أن ما يجري وما يعانيه المواطنين سواء في الداخل أو الخارج هوًعبارة عن اذلال ومهانة.

الغرياني وجه تسائل خلال استضافته عبر برنامج”الإسلام والحياه” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد، للمسؤولين في وزار الصحة والمجلس الرئاسي عن أسباب توجه مرضى الأورام للعلاج في تونس وعجز الوزارة عن توفير الدواء بالرغم من تخصيص ميزانية لها بالمليارات والخبرة الليبية التي تفوق الخبرة التونسية.

وتابع قائلاً : “قد يقول قائل أن اقسام الاوروام كانت مفتوحة في طرابلس وعندما تأتي وزارة الصحة بالعلاج يتسلط عليها السراق العاملين في المخازن او الاطباء و غيرهم ، اقول لهم ألا تجدون في البلد رجل أمين يستلم الامانه و يحافظ عليها ؟ هؤلاء من يسرقون العلاج و يهربونه و يبيعونه سراق ظلام ولذلك تجد وزارة الصحة تقفل المصحات والمستشفيات وليس الاورام فقط”.

وعلق الغرياني على توفير وزارة الخارجية علاج مرض اللشمانيا معتبراً:” الآن هناك وباء جلدي يكتسح البلاد وما يدعوا للعجب ان وزارة الخارجيه هي من قامت بالصفقة التجارية واستوردت الدواء ، هل نجد هذا في أي بلد آخر بعد ذلك يتبين ان الشحنة عندما تصل لجهات الصحة يقولون انها غير صالحة للإستعمال الإنساني ليتم الحجز عليها”.

كما أكد على أنه من واجبات وزارة الصحة توفير الدواء لأنها تعلم الدواء والشركات المأمونة أكثر من وزارة الخارجية، مشيراً الى ان كل موظفي وزارة الصحة والعاملين فيها مسؤولين وشركاء بالإثم ليس فقط الوزير بل كل من يطلع على الفساد والمخالفات الموجودة في أي وزارة.

ويرى أنه في ظل الأوضاع في ليبيا وما يحصل بها من فساد وإنفلات في كل شيء و اذلال المواطنين لا حاجة لمشاريع جديدة تقترحها الامم المتحدة و غيرها لأنها ستدخل البلاد في فترة إنتقالية أخرى ستكون فترة إنتكاسية، مطالباً من يريد مساعدة ليبيا سواء البعثة أو المجتمع الدولي بتفعيل المؤسسات الموجودة والضبط والربط والقانون .

وإستطرد حديثه قائلاً:”المبعوث الأممي يتدخل في الكتيبة وتعيين الوزراء والترتيبات الامنية وغيرها ، ويلوح بأن كل من يخالفه في الرأي تفرض عليه عقوبة و هذا ليس من إختصاصاته , بل تفعيل القانون هذا الشرط ان فعلوا الجهات التنفيذية و القانون ستقف ليبيا من جديد في فترة قصيرة و ستخرج من ازمتها”.

الغرياني دعا الجميع إلى عدم تعليق الآمال على مشاريع الأمم المتحدة بل تفعيل القانون وتطبيقه، مضيفاً”نرى الآن حفتر يفعل ما يفعل و يهدد وسيغزي الجنوب هل المبعوث للأمم المتحدة أدان ذلك أو لوح له بأنه سيفرض عليه العقوبات الدولية ؟ “.

المرصد – متابعات