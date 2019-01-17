ليبيا – أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة وباسم المشير خليفة حفتر ، عميد أحمد المسماري مواصلة الجيش تحركاته لمحاصرة الإرهابيين غربي مدينة سبها فى إطار العملية العسكرية التي أطلقها فى الجنوب منذ عدة أيام .

المسماري أوضح في تصريحات خاصة لموقع”العين الإخبارية” أن الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس خطيرة جداً وتؤثر على حياة المدنيين والخدمات التي تصل للأهالي.

وأعرب المسماري عن رفض قيادة الجيش التام للتصعيد الراهن الذي يؤثر على أمن المدنيين ويهدد البعثات الأجنبية،مؤكداً على أن قوات الجيش ستعتمد على نفسها خلال الفترة المقبلة في تأمين كافة الأراضي الليبية ومنها مدن الجنوب التي أطلق فيها الجيش عملية عسكرية لتطهيرها.

وشدد المتحدث باسم الجيش على أن أولى الخطوات التي قام بها الجيش هي قطع خطوط المواصلات والإمدادات فى الجنوب الغربي لليبيا لمنع وصول أي دعم للإرهابيين المتمركزين بالقرب من مدينة سبها، مشيراً إلى أن قوات الجيش تسيطر على أهم القواعد الجوية والمطارات ومنها الجفرة التي كانت تصل منها إمدادات للإرهابيين من تركيا وقطر.

وأوضح المسماري أن الجيش يسعى للسيطرة على المطارات التي تقع غرب مدينة سبها لقطع خطوط الإمدادات على الإرهابيين والمرتزقة الأجانب بشكل كامل.

المتحدث باسم الجيش لفت فى ختام حديثه إلى أن عملية الجيش تهدف لفرض القانون ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحقول النفطية، متعهدا باستمرار ملاحقة الجماعات الإرهابية في الجنوب الغربي للبلاد.

المرصد – متابعات