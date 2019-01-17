ليبيا – أكد ” اللواء السابع مشاة ” التزامه التام خلال طيلة الفترة الماضية بإتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة الموقع في إكتوبر من العام الماضي بمدينة الزاوية والمصادق علية من قبل المجلس الرئاسي برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا .

وفى بيان صحفي تلقته المرصد من الناطق باسم اللواء سعد الهمالي ، فقد شجب البيان الذي صدر بوقت مبكر من صباح الخميس مايحدث فى جنوب طرابلس وحمّل المسؤلية التامة للبعثة الأممية التي رعت الإتفاق .

وقال : ” البعثة الأممية تتحمل مسؤولية تصرفات المليشيات المعتدية على مواقع تمركزات اللواء التي تتحصن بالعاصمة والمليشيات التي تتخذ من منطقة ورشفانة مقر لفسادها ” .

وأهاب اللواء السابع بكافة الاهالي من سكان المنطقة الواقعة بمناطق السبيعة وسوق السبت وقصر بن غشير وخلة الفرجان وما حولها بضرورة التعاون معه والمساهمة في تأمين مناطقهم واخذ الحطة والحذر باعتبارها مناطق عمليات عسكرية .

المرصد – متابعات