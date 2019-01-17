النفط يتراجع مع اقتراب إنتاج الخام الأمريكي من 12 مليون برميل يومياً

النفط يتراجع مع اقتراب إنتاج الخام الأمريكي من 12 مليون برميل يومياً

الولايات المتحدة – تراجعت أسعار النفط يوم الخميس مع اقتراب إنتاج الخام الأمريكي من معدل غير مسبوق وهو 12 مليون برميل يوميا، في الوقت الذي بدأت فيه مخاوف من ضعف الطلب في الظهور.

وبحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51.92 دولار للبرميل بانخفاض 39 سنتا أو 0.8 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 37 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 60.95 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع في الأسبوع الذي انتهى في 11 يناير كانون الثاني إلى مستوى قياسي بلغ 11.9 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 11.7 مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق، والذي كان بالفعل أعلى معدل إنتاج بين دول العالم.

وارتفع الإنتاج الأمريكي بمقدار 2.4 مليون برميل يوميا منذ يناير كانون الأول 2018 مما عزز المخاوف من وجود تخمة في الإمدادات.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات البزين الأمريكية ارتفعت أيضا بأكثر من المتوقع.

وتزامنت الزيادة في إنتاج الخام بالولايات المتحدة مع ارتفاع في صادراتها التي بلغت أيضا مستوى قياسيا عند 3.2 مليون برميل يوميا بنهاية العام الماضي.

يأتي ارتفاع الإمدادات الأمريكية وسط مخاوف من تعثر نمو الطلب بسبب تباطؤ في الاقتصاد العالمي يعتقد بعض المحللين أنه سيتحول إلى ركود.

ولكبح تخمة النفط، تقود منظمة أوبك وروسيا جهودا لخفض الإمدادات مما حال دون تراجع أسعار الخام بشكل حاد رغم ضعف الطلب وارتفاع الإنتاج الأمريكي.

رويترز