ليبيا – تفقّد وزير الصحة بحكومة الوفاق أحميد بن عمر أمس الأربعاء جرحى الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة طرابلس والتي راح ضحيتها 5 أشخاص فيما جُرح 20 شخصًا آخرين.

مدير إدارة التفتيش والمتابعة عمر الطوير صرح بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بإن الجرحى يتلقون العلاج داخل عدد من المستشفيات العامة والمصحات الخاصة وأن أحوالهم الصحية مستقرة فيما عدا حالة واحدة تتلقى العلاج داخل غرفة العناية المشددة .