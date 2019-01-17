غزة – أعلنت بحرية قطاع غزة إنقاذ ستة صيادين مصريين وفقدان سابع، بعد قذف الرياح والأمواج قاربهم إلى شواطئ بحر المنطقة الوسطى قباله القطاع.

ووفقا لبحرية غزة، فإن الصيادين الذين تم إنقاذهم هم:

1- طه عكاشة 27 عاما

2- محمد جمال حمامي25 عاما

3- علاء مجدي صابر 28 عاما

4- أحمد محمد شبار 25 عاما

5- مجدي محمد صابر 56 عاما

6- أحمد جمال حمامي 23 عاما

7- المفقود هو / جمعة العشي 48 عاما

ولفتت البحرية إلى أنه تم تقديم المساعدة للصيادين، فيما لا يزال الصياد السابع مفقودا، وجاري البحث عنه من قبل الشرطة البحرية.

المصدر: وكالات