ليبيا – طالب المجلس البلدي سبها جميع أفراد المؤسسة العسكرية المشاركة بالعملية العسكرية التي أطلقها الجيش في مناطق الجنوب الغربي.

المجلس البلدي سبها دعا في بيان له تلقت المرصد نسخة منه جميع التشكيلات المسلحة غير النظامية دون استثناء الانسحاب من المقار العامة والمؤسسات ليتسنى للجهات التابعة لهذه المقرات من القيامم بمهامها، مطالباً في هذا الصدد كافة الأجهزة الأمنية للمجاهرة بالأمن والقيام بمهامها المناطة إليها.

ووجه المجلس جملة من الأموربما فيها دعوة المكونات الاجتماعية لرفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين إلى جانب مساندة المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والقضائية للقيام بدورها والتشديد على كافة المواطنيين لمساندة المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية.