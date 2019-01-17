ليبيا – بدأت الوفود المشاركة في الإجتماع التحضيري لملتقى القبائل والمدن الليبية في الوصول أمس الاربعاء إلى مدينة بني وليد .

وناقش الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي التابع لبلدية بني وليد تحديد مكان وزمان ملتقى القبائل والمدن الليبية الذي دعا إليه المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة منذ فترة.

وكانت لجنة التواصل بالقبائل والمدن والمكونات الليبية قد دعت الى عقد هذا الاجتماع تحضيراً للقاء العام الذي سيجمع أعيان القبائل والمدن والمكونات الاجتماعية من كافة أنحاء البلاد.

ويهدف اللقاء الذي وُصف بأنه سيكون الأكبر ، إلى التباحث فى رؤية القبائل تجاه التطورات السياسية في البلاد خاصة بعد تغيير البعثة الأممية لمسار الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاء على الدستور.

المرصد – متابعات