صربيا – وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى صربيا، اليوم الخميس في زيارة رسمية ليوم واحد، وهبطت طائرته في مطار نيكولا تيسلا في بلغراد.

وكان من بين مستقبلي الرئيس الروسي عند سلم الطائرة، نظيره الصربي الكسندر فوتشيتش، برفقة حرس الشرف، وفيما بعد تعقد محادثات في إطار ضيق تتبعها أخرى موسعة مع الوفود المرافقة.

وفور وصوله، وضع بوتين يرافقه الرئيس الصربي أكاليل الزهور عند النصب التذكاري لمحرري بلغراد، ومن المتوقع أن يزورا كنيسة القديس سافا وسط العاصمة الصربية في وقت لاحق من اليوم.

ومن المنتظر أن يتم التوقيع على أكثر من 20 وثيقة ثنائية تغطي مجالات السياسة الخارجية والطاقة والتعاون الصناعي والبنية التحتية للسكك الحديدية والحماية الاجتماعية والتعليم والتقنيات الرقمية والابتكارات وأبحاث الفضاء.

ومن المتوقع أيضا أن يجتمع الرئيس الروسي مع رئيس صرب البوسنة ميلوراد دوديك.

المصدر: نوفوستي